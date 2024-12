Paolo Reyna, nuevo jugador de Universitario: "Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión"

Paolo Reyna, flamante fichaje de Universitario de Deportes, se pronunció tras haber sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del cuadro crema, con miras a la obtención del tricampeonato el próximo año.

Tras haber realizado su primera práctica en Campo Mar, el lateral izquierdo brindó una entrevista para la prensa del cuadro merengue, donde expresó su felicidad por haber llegado a uno de los equipos más grandes del país.

“Muy contento. Es un club que es el más campeón. Estoy muy feliz de haber tomado esta decisión y todo saldrá bien”, señaló Reyna, quien llega al conjunto estudiantil tras su paso por Melgar de Arequipa.

PUDO IR AL EXTRANJERO

Asimismo, Reyna reveló que tuvo ofertas para jugar en el extranjero, sin embargo, la idea de vestir la casaquilla crema lo sedujo más: "Cuando escuché que la ‘U’ me quería no me tomó mucho tiempo para decidir. Tuve ofertas del extranjero, pero la oportunidad de vestir la camiseta de la ‘U’ me atrajo mucho y tomé esa decisión con toda mi familia", sostuvo.