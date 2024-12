Juan Reynoso rompe el silencio: “Los ‘haters’ y la falta de paciencia dañaron a la selección peruana”

Desde México, Juan Reynoso, extécnico de la selección peruana, se refirió al turbulento inicio de las Eliminatorias 2026 que lo dejó marcado como uno de los responsables del fracaso de la ‘blanquirroja’. En una entrevista con Hi Sports Podcast, el estratega de 54 años habló sobre el peso de los resultados, el impacto de las redes sociales y su propia autocrítica, dejando en claro que el técnico es quien más carga con las consecuencias de los malos momentos.

LOS FACTORES DEL FRACASO EN LA SELECCIÓN

Reynoso reconoció que los resultados siempre marcan la tendencia, y en su caso, estos no fueron los esperados. “El periodo es corto y cada vez va a ser menos, porque entrenas menos, los jugadores llegan más cansados y si no hay un cambio generacional, el que más sufre es el cuerpo técnico, más el técnico principal”, expresó.

El técnico peruano también señaló la falta de paciencia entre los hinchas, especialmente en redes sociales, donde los ‘haters’ tuvieron un impacto significativo. “No hay paciencia cuando hoy en las redes sociales los ‘haters’ aparecen y no hay resultados todo va exponencialmente hacia lo bueno y hacia lo malo. Pasó mucho eso”, declaró Reynoso, destacando la dificultad de gestionar críticas tan intensas.

AUTOCRÍTICA

A pesar de la tensión en el entorno virtual, el 'ajedrecista' afirmó que el trato directo con los hinchas era distinto. “Las pocas veces que salía a algún cine, restaurante o supermercado, la gente estaba agradecida, había buenos comentarios, fotos, saludos. Lo otro sí era terrible”, comentó, cuestionándose cuál de las dos realidades representaba mejor a la hinchada.

En cuanto a su decisión de asumir el mando de la selección, el técnico fue honesto: “Me ganó el romanticismo. Me sentía fuerte, con ganas, y pensé que era el momento de regresar al país. Fui por el reto y salió mal. Pero no me van a quitar lo bailado”.

Con estas palabras, Reynoso cierra un capítulo complicado en su carrera como entrenador, dejando lecciones tanto para él como para el fútbol peruano, que atraviesa un proceso de reestructuración tras el legado dejado por Ricardo Gareca.