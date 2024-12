Nelson Cabanillas es el nuevo refuerzo de Melgar: “Bienvenido a la Ciudad Blanca”

Nelson Cabanillas, quien salió recientemente de Universitario de Deportes, fue anunciado como el nuevo refuerzo de Melgar para la próxima temporada.

“#Melgar2025 ¡Bienvenido a la Ciudad Blanca, Nelson! #RugeNelson”, se lee en una publicación en X de la cuenta oficial del club arequipeño.

¿TUVO LA OPORTUNIDAD DE LLEGAR A ALIANZA LIMA?

En una entrevista para el programa ‘Palabra de Hincha’, el futbolista habló sobre el bicampeonato de la ‘U’, su futuro en Melgar y la opción que tuvo de integrarse a la escuadra de Alianza Lima.

“El título tapa muchas cosas, pero yo siempre hago un balance de lo bueno y lo malo. Creo que al final, con altas y bajas, mi objetivo era afianzarme en el puesto, y lo logré gracias a la competencia con Portocarrero”, indicó.

Por otro lado, Cabanillas admitió que para él fue “muy difícil salir del equipo del cual” es hincha y que, por eso, “las conversaciones se extendieron hasta el final”.

“Más allá de lo económico, uno busca crecimiento y Melgar es un equipo que siempre pelea arriba, donde siento que voy a aportar mucho”, añadió.

Con respecto a la opción y el interés que tuvo de irse a jugar a Alianza Lima; sin embargo, afirma que se decidió por el Melgar por el proyecto que le ofrecían y las situaciones que se encuentra atravesando el club de La Victoria.

“Nunca negué que tuve contacto con Alianza Lima, pero uno tenía que estar enfocado en el final del campeonato. Me incliné por Melgar, por el proyecto que me ofrecían y por los temas que están pasando en Alianza Lima, pero no descarto jugar en Alianza Lima”, subrayó.