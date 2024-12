¿Jean Deza volvería a Alianza Lima?: jugador reveló que hace poco conversó con Franco Navarro

Su aceptable desempeño con la camiseta de Sport Huancayo durante el 2024 ha hecho que varios entrenadores se vuelvan a interesar por el jugador Jean Deza, de 31 años, que ya desligado del cuadro de Junín estaría buscando un equipo que lo regrese de nuevo a la capital.

En el cuadro huancaíno fue dirigido por el técnico Franco Navarro, hoy director deportivo del club Alianza Lima. Por lo que el atacante desató las especulaciones al revelar que fue contactado recientemente por equipo de La Victoria, que arma su plantilla para el 2025.

IMPOSIBLE

“No voy a regresar a Alianza. Ya hablé con mi ‘viejo’ (Franco Navarro). No puedo regresar a Alianza. Lo que pasa es que, si llego a Alianza Lima, va a ser imposible, porque se le irán encima a mi ‘viejo’. Si yo llego, a mi ‘viejo’ se le van encima”, declaró.

“Lo que pasa es que no terminé bien con Alianza Lima, y hay que ser realistas. Puede haber gente. De 10, me piden dos, pero los otros ocho me pueden meter un ‘puntazo’. Siento que no hay ‘feeling’ con Alianza Lima”, agregó Deza Sánchez, informa Willax.