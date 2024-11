The Rock podría sorprender en Survivor Series 2024 tras finalizar su trabajo en "Moana 2"

Los rumores sobre una posible aparición de The Rock en WWE Survivor Series 2024 están en su punto más alto.

Tras confirmar en su cuenta oficial de Instagram que concluyó su trabajo en la película Moana 2, estrenada recientemente, el exluchador podría estar "libre" para formar parte del esperado evento premium en vivo que se llevará a cabo este sábado 30 de noviembre.

¿Por qué es probable su regreso en Survivor Series?

La última aparición de The Rock en WWE ocurrió en octubre, durante el evento Bad Blood. Ahora, con su agenda cinematográfica despejada tras el estreno de Moana 2 y Red One, los fanáticos especulan sobre su regreso para involucrarse en el combate principal de WarGames, donde Roman Reigns liderará un equipo compuesto por The Usos, Sami Zayn y CM Punk contra Solo Sikoa, Jacob Fatu y otros grandes nombres.

Este sería el momento perfecto para que The Rock inicie una rivalidad con Roman Reigns, un enfrentamiento largamente esperado por los seguidores de WWE. Survivor Series, conocido por sus sorpresas y debuts, podría ser el escenario ideal para este explosivo enfrentamiento familiar dentro de la historia de The Bloodline.

El mensaje de The Rock que alimenta las expectativas

En su reciente publicación en Instagram, The Rock agradeció a los fanáticos por la recepción positiva de Moana 2 y deseó un feliz Día de Acción de Gracias, mencionando: "Mi trabajo está hecho". Estas palabras, junto con su entusiasmo por el estreno de su última película, han generado más especulaciones sobre su disponibilidad para regresar a los cuadriláteros este fin de semana.

Aunque WWE no ha confirmado oficialmente su aparición, Survivor Series 2024 tiene todos los ingredientes para convertirse en un evento inolvidable. Los fanáticos esperan con ansias que el "Gran Jefe Tribal" y "The People's Champion" finalmente crucen caminos en un ring de WWE.

Survivor Series: ¿qué esperar este sábado?

El evento contará con combates épicos, incluidos los WarGames masculino y femenino, con Roman Reigns liderando el evento principal. La posible aparición de The Rock al final del show sería un punto culminante, marcando un giro inesperado que podría definir el rumbo de las historias principales de WWE para 2025.