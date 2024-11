Joel Raffo pide intervención de FIFA en la FPF: "Eso generaría confianza”

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, se pronunció sobre la posible intervención de FIFA en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Según Raffo, la participación del máximo ente mundial sería positiva para el fútbol peruano, promoviendo confianza y credibilidad en los procesos.

“Es necesario para que los procesos se hagan como corresponde y como lo determina el ente rector del fútbol mundial”, señaló. “Eso genera confianza, credibilidad y es beneficioso para el fútbol peruano, especialmente en momentos donde no hay confianza ni credibilidad”, agregó.

Raffo aclaró que no tiene ningún vínculo con Agustín Lozano, quien lidera la FPF. “No tengo ningún tipo de relación con él”, afirmó el presidente de Sporting Cristal, dejando en claro que su enfoque está en el desarrollo del fútbol peruano.

Asimismo, Raffo destacó su integridad y su rechazo a cualquier acto ilícito o conflictivo. "No me he visto implicado en ningún acto delictivo ni ético", sostuvo, subrayando que nunca ha tomado decisiones dentro de la FPF ni está involucrado en su gestión.

SITUACIÓN DE LOZANO

La reciente detención y posterior liberación de Agustín Lozano, ha puesto al futbol peruano en el ojo de la tormenta. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es acusado de liderar la banda criminal 'Los Galácticos' y cometer diversos delitos. Mientras el Poder Judicial decide su situación legal Lozano retomó sus funciones al frente de la FPF.