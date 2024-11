¿Zambrano en el radar de Universitario? Fabián Bustos aclara rumores sobre su posible fichaje

En medio de especulaciones sobre un posible fichaje de Carlos Zambrano para Universitario, el técnico Fabián Bustos dejó clara su postura. Durante una entrevista en el programa En carne propia, el estratega argentino afirmó que ni él ni el club han discutido la llegada del 'Kaiser' al equipo 'crema'.

"(¿Diste el ok para fichar a Carlos Zambrano?) No, nadie me planteó eso en el club", señaló Bustos, quien trabaja junto a Manuel Barreto y Jean Ferrari en una lista de posibles refuerzos del torneo peruano para la temporada 2025.

UNIVERSITARIO Y LOS PLANES PARA LA COPA LIBERTADORES

Fabián Bustos explicó que los refuerzos del próximo año dependerán, en parte, de la cantidad de cupos para jugadores extranjeros permitidos. "Hoy tenemos cuatro extranjeros, pero no sabemos si serán cinco o seis. Para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias (...) No sabemos si serán seis o cinco (cupos de extranjero). No sabemos con quiénes podemos contar", precisó.

El técnico también destacó que Universitario apunta a conformar un equipo competitivo que represente al club con altura en el torneo internacional, sin descuidar los recursos y necesidades del plantel.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE JUGAR EN UNIVERSITARIO?

Por su parte, Carlos Zambrano comentó que vestir la camiseta de Universitario es un tema complicado debido a su fanatismo por Alianza Lima. Sin embargo, no descartó que, de ocurrir, sería para cumplir un sueño de sus padres, grandes hinchas del equipo crema.

"Si algún día me toca vestir la camiseta de la 'U', que lo veo complicado, sería para cumplir el sueño de mis papás, que son locos hinchas del cuadro crema, pero siempre me ha gustado llevarles la contra", expresó el defensor.