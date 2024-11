Premios The Best 2024: Cristiano Ronaldo no fue incluido en la lista de la FIFA

La FIFA anunció oficialmente los nominados a los Premios The Best 2024, uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del fútbol. Entre los destacados de este año, Lionel Messi vuelve a figurar como candidato tras conquistar la Copa América 2024 y marcar historia con el Inter Miami. La ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no fue considerado por primera vez en años, ha sido uno de los puntos más comentados.

Lionel Messi comparte la lista con grandes figuras como Vinicius Jr., Erling Haaland y Kylian Mbappé, en una de las categorías más reñidas de esta edición. Además, la FIFA ha abierto las votaciones al público, permitiendo a los fanáticos influir en el resultado final junto a capitanes, entrenadores y periodistas especializados.

NOMINADOS A LOS PREMIOS THE BEST 2024

En la categoría de Mejor Jugador del Año, estos son los candidatos:

Dani Carvajal (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Lionel Messi (Inter Miami)

Rodri (Manchester City)

Toni Kroos (Real Madrid)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

En la categoría de Mejor Entrenador del Año, los nominados son:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina)

Luis de la Fuente (España)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Por su parte, en la categoría de Mejor Arquero del Año, los seleccionados son:

Andriy Lunin (Real Madrid)

David Raya (Arsenal)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)

Mike Maignan (AC Milán)

Unai Simón (Athletic Club)

EL PREMIO PUSKÁS: GOLES QUE MARCARON EL AÑO

La lista de nominados al Premio Puskás, que celebra el gol más espectacular del año, incluye las siguientes anotaciones:

Hassan Al Haydos (Qatar vs. China)

Terry Antonis (Melbourne City vs. Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (Argelia vs. Sudáfrica)

Walter Bou (Lanús vs. Tigre)

Michaell Chirinos (Costa Rica vs. Honduras)

Federico Dimarco (Inter vs. Frosinone)

Alejandro Garnacho (Manchester United vs. Everton)

Mohammed Kudus (West Ham vs. Friburgo)

Denis Omedi (KCCA vs. Kitara)

Paul Onuachu (Trabzonspor vs. Konyaspor)

Jaden Philogene (Rotherham United vs. Hull City)

Los Premios The Best 2024 prometen ser uno de los eventos más emocionantes del año futbolístico. Los fanáticos pueden emitir su voto en el sitio oficial de la FIFA hasta finales de diciembre, mientras el mundo espera ansioso conocer a los ganadores.