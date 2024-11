César Inga tras fichar por Universitario: "Es un momento que siempre he soñado"

César Inga, flamante fichaje de Universitario de Deportes, se pronunció tras hacerse oficial su llegada al vigente bicampeón del fútbol peruano, tras defender los colores del club ADT de Tarma durante la temporada 2024.

En declaraciones para Jax Latin Media, el carrilero de 22 años expresó su felicidad tras cumplir su primer entrenamiento con la indumentaria crema y señaló que está cumpliendo un sueño al vestir sus colores.

"Me siento feliz, es un sueño desde muy chico. es un momento que siempre he soñado; solo vengo a trabajar y hacer las cosas bien. Me recibieron de la mejor manera, aparte de buenos jugadores son grandes personas", dijo.

SUS OBJETIVOS CON EL CLUB

Asimismo, Inga señaló que viene a pelear por un lugar en la oncena crema y concretar una temporada destacada que le permita ser tomado en cuenta para la Selección Peruana y, posteriormente, salir al extranjero.

“Vengo a luchar, a pelear para ganarme un puesto y salir adelante. Cada año vengo esforzándome para cumplir mis objetivos. Mi sueño es defender los colores de Perú y salir al extranjero", sostuvo.