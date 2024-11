Sudamericano Sub-20: Agustín Lozano responsabiliza al Ejecutivo por cancelación de la sede

Esta tarde, tras regresar al país luego de asistir a la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue consultado sobre la pérdida por el Perú de la sede del Sudamericano Sub 20.

“Habría que preguntarles a los representantes del Instituto Peruano del deporte (IPD) por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no lo hizo. No es la primera vez que el Gobierno ha fallado”, señaló Lozano.

PRESUPUESTO

El Sudamericano Sub-20 se iba a disputar en las ciudades de Lima y Arequipa y según se conoció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya había aprobado 25 millones de soles de presupuesto para la mejora de estadios donde se desarrollaría el torneo.

Finalmente, la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) decidió modificar la sede y el certamen se realizará ahora en Venezuela. El cambio sorprendió pues se pensaba que los requerimientos de infraestructura para el evento se estaban cumpliendo.