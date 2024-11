Paolo Guerrero sobre Messi en el partido de Perú ante Argentina: “Lo tocabas con un dedo y era falta”

Luego de la derrota 1-0 de Perú ante Argentina en La Bombonera, el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero se pronunció sobre el desenvolvimiento de Lionel Messi en el compromiso.

En declaraciones, el delantero de Alianza Lima indicó que el juez del encuentro Wilmar Roldan, le cobraba de todo al jugador del Inter Miami, por lo que se sintieron condicionados para luchar fuerte cada pelota dividida en el enfrentamiento ante la ‘albiceleste’.

“Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona y te va metiendo. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta. A Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie dice nada porque es Messi", comentó.

¿PAOLO GUERRERO SE DESPIDE DE LA SELECCIÓN?

Para nadie es un secreto que Paolo Guerrero ha sido uno de los tres mejores delanteros que ha tenido la bicolor en toda su historia, pero el duelo ante la campeona del mundo habría sido el último vistiendo la camiseta de la blanquirroja

“Es posible que haya sido mi último partido con la selección, pero no soy cobarde, no voy a abandonar el barco y estaré aquí para lo que el 'profe' me pida", comentó tras el partido.