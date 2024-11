Paolo Guerrero tras la derrota ante Argentina: “Es posible que haya sido mi último partido con Perú”

El capitán histórico de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, deslizó la posibilidad de que el partido contra Argentina, disputado en La Bombonera por la fecha 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026, haya sido su último encuentro con la blanquirroja. A sus 40 años, el delantero reflexionó sobre su futuro en el equipo nacional tras la derrota por 1-0 frente a la albiceleste.

“Es posible que haya sido mi último partido oficial con Perú, pero no soy cobarde. No abandonaré el barco mientras el 'profe' me necesite. Amo esta camiseta y mi país”, expresó Guerrero en zona mixta. Sin embargo, dejó abierta la puerta para su participación en los partidos de marzo contra Bolivia y Venezuela, aunque recalcó que no tiene certeza sobre lo que deparará el próximo año.

Guerrero también destacó la entrega del equipo pese a la adversidad, señalando un arbitraje que, a su juicio, favoreció a la escuadra argentina. “El árbitro nos condicionó; a Messi le cobraban todo y a nosotros nada. Más allá del gol, no nos generaron muchas ocasiones claras, pero podríamos haber jugado con más atrevimiento”, afirmó.

¿ANUNCIA EL ADIÓS?

Finalmente, el 'Depredador' dejó un mensaje esperanzador para los hinchas peruanos: “Todavía tenemos chances de clasificar. A la Selección Peruana no se le puede dar por muerta”. Con estas palabras, el delantero subrayó su compromiso con la blanquirroja, dejando en el aire su continuidad en el equipo nacional mientras Perú busca mantenerse en la carrera por el Mundial 2026.