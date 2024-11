Jorge Fossati al ser consultado sobre su continuidad en la Selección Peruana: “Yo no me juego nada”

En la previa al enfrentamiento contra Argentina en Buenos Aires por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, abordó diversos temas en conferencia de prensa, incluyendo su continuidad al frente del equipo nacional. Ante la complicada situación de Perú en la tabla de posiciones, el uruguayo respondió con firmeza las dudas sobre su futuro.

“Yo no me juego nada. Y si me juego, no lo siento así”, declaró Fossati desde la Videna, dejando en claro que su enfoque está en mejorar el rendimiento del equipo y no en especulaciones sobre su permanencia. Reconoció que las dificultades han sido constantes en este proceso clasificatorio, pero aseguró que está satisfecho con el esfuerzo de los jugadores pese a los resultados adversos en los últimos partidos.

El empate contra Chile en Lima complicó aún más las aspiraciones de Perú rumbo al Mundial 2026, pero el estratega fue enfático en su compromiso. “Lo que me interesa del partido de mañana es cómo juegue Perú y que le vaya bien. Si mañana me sacan, es un problema de ustedes (los periodistas), no mío. Llevo muchos años en esto del fútbol y sé cuándo debo estar tranquilo”, afirmó visiblemente molesto ante las críticas.

CLARO Y DIRECTO

Jorge Fossati también aprovechó para recalcar que su promesa no fue de resultados, sino de esfuerzo. “Desde el primer día, lo único que prometí al aficionado peruano fue darlo todo. Si alguien dice que prometí algo más, está mintiendo”, concluyó. Con este mensaje, el técnico uruguayo envía un llamado a la reflexión mientras el equipo busca sumar en un difícil duelo frente a la actual campeona del mundo.