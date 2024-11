¿Cuelga los chimpunes? Cristiano Ronaldo revela la fecha de su retiro del fútbol

A pesar de sus 39 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo un futbolista letal en el área rival. Ahora en Al-Nassr de Arabia Saudita se ha convertido en una pieza fundamental en el equipo que busca alzarse con un nuevo campeonato.

Los años pasan y CR7 lo tiene muy en claro. En unas recientes declaraciones, el portugués reveló la fecha en la que se retirará de las canchas de fútbol cuando no tenga ánimos de seguir detrás de un esférico.

“Solo quiero disfrutar, seguir jugando al futbol (...) Planificar la retirada. Si tiene que ocurrir, en uno o dos años, no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”, manifestó.

QUIERE SER EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA

Cristiano Ronaldo siempre demostró ser un deportista competitivo y ambicioso, y con el paso de los años lo ha enseñado. El ‘comandante’ tiene planificado llegar a los 1000 goles y así convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol. En estos momentos se aproxima a los 920 tantos. ¿Lo logrará?