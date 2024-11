Alex Valera sobre Cueva tras su paso por Arabia Saudita: “Me ayudó bastante, me daba para mi comida”

Hace años atrás, Alex Valera tuvo su primera experiencia en el exterior. El delantero peruano llegó a formar parte de Al-Fateh de Arabia Saudita, plantilla que compartió con Christian Cueva, con quien se encuentra muy agradecido.

En una entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe, Valera reveló que ‘Aladino’ le extendió la mano cuando estuvo por tierras asiáticas llegándole a dar dinero para que pueda comprarse sus alimentos del día.

“Me acuerdo que tenía 15 dólares y el Cholo (Christian Cueva) me daba para mi comida, él me ayudó bastante. Si no hubiera estado él, quizá otro no me hubiera ayudado", reveló el delantero de Universitario.

EL GOLEADOR DEL CENTENARIO CREMA

Con la consagración de Universitario como bicampeón en el año de su centenario, Alex Valera fue el goleador del equipo con 12 tantos en los 100 años de vida institucional que cumplió el combinado merengue el 7 de agosto.