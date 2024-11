Paolo Guerrero tras fallar gol para Perú: "Mientras haya posibilidades, seguiremos luchando por la clasificación"

El atacante de 40 años, quien tuvo dos claras oportunidades de gol contra Chile, explicó por qué no pudo concretarlas.

El máximo goleador histórico de la Selección peruana, Paolo Guerrero, compartió su versión sobre la jugada clave del último partido contra Chile y el fallo que tuvo debajo del arco en la jugada del remate de Alex Valera, que el balón pegó en el palo.

El atacante de 40 años, quien tuvo dos claras oportunidades de gol, explicó que no pudo concretar la jugada debido a un efecto inesperado del balón. "La jugada que es después del palo, se me abre la pelota, pensé que venía al pie, pero se empezó a abrir porque tenía mucho efecto, le pongo el pie izquierdo para darle dirección, pero se abrió", detalló Guerrero.

¿AÚN PERÚ PUEDE CLASIFICAR?

A pesar del dolor por no haber sumado los tres puntos, el 'Depredador' resaltó la importancia de seguir luchando y expresó que aún hay esperanza para clasificar. "Nos duele no llevarnos los puntos, era importante ganar, pero eso no quiere decir que estemos eliminados. Mientras haya posibilidades, nosotros vamos a luchar", afirmó Guerrero.

Por último, el experimentado jugador reiteró su compromiso con la causa nacional: "Nosotros haremos nuestro trabajo y seguiremos poniendo el pecho, la vida y el corazón".