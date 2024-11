Exmundialista chileno cuestiona a Gareca por convocar a Vidal: "Se me cayó de un pedestal"

Leonardo Véliz, exmundialista con la Selección Chilena y extécnico de menores con "La Roja", se pronunció a pocas horas del trascendental partido entre su país y la Selección Peruana de Fútbol por la Eliminatorias.

En entrevista con el diario Depor, el exparticipante de la Copa del Mundo de 1974 expresó su decepción con el estratega Ricardo Gareca, por haber convocado nuevamente a Arturo Vidal para esta nueva fecha doble.

"El entrenador está contra la espada y la pared, y aquí precisamente quiero agregar que se me cayó de un pedestal. Yo pensaba en Gareca como el técnico ideal para Chile, pero se me cayó al convocar a Vidal. En Europa o en cualquier parte del mundo, si un jugador ofende al entrenador como lo hizo Vidal, no vuelve", dijo.

CUESTIONA EL REGRESO DE VIDAL

En ese sentido, Véliz señaló que el regreso de Arturo Vidal podría ser una "bomba de tiempo" que perjudicaría a la selección del Sur en sus aspiraciones por alejarse del fondo de la tabla de posiciones.

"Vidal se la pasó el miércoles pidiendo disculpas, que es típico de los jugadores cuando cometen un error y se desbocan. Pero en sus disculpas un poco más y dice: “yo soy así, así me tienen que soportar”. Eso para mí ya me da un terrible miedo, porque Vidal podría ser una bomba de tiempo, y por ahí sale con su domingo 7 en perjuicio de la selección", sostuvo.