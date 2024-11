Jorge Fossati sobre el Perú vs Chile: “Es el partido más importante de la Clasificatoria”

Y legó la hora de la verdad para la Bicolor en el Clásico de Pacifico a jugarse esta noche. A pocas horas del Perú vs Chile, el entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati habló en la previa y aseveró que lo encara junto a sus dirigidos como el partido de más importancia de esta etapa.

El entrenador de la Blanquirroja habló con mucha franqueza: “Para nosotros cada partido que vamos a jugar es el más importante de la Clasificatoria”.

“Sabemos que este en particular tiene el plus de ser el Clásico del Pacífico. Eso va a más como en segundo término para nosotros, lo importante son los tres puntos que, con el debido respeto al rival que tiene buenos jugadores y que tiene un técnico que no preciso hablar de su categoría acá en Perú” Agregó el estratega bicolor.

“Chile es un rival duro”

Sobre el rival de turno, manifestó: “Sabemos que va a ser un rival duro, difícil, pero nosotros estamos bien, estamos fuertes y lo vamos a encarar como el partido más importante de la Clasificatoria, el más importante del año, pero así encaramos todos los partidos tratando de hacer nuestro mejor fútbol”.

Durante su encuentro con la prensa se refirió también al cambio de escenario para el Clásico del Pacífico: “El cambio de escenario también obliga a un cambio de logística, y hoy preferimos, como entrenamos muy bien ayer y antes de ayer, tampoco es un estadio que desconozcamos, y para no hacer el traslado hasta el Monumental, decidimos hacer este traslado más corto. Y lo que tenemos que entrenar hoy, perfectamente lo podemos hacer acá en Videna”.