Christian Cueva habla sobre su futuro futbolístico: “Me gustaría quedarme en Cienciano”

La temporada 2024 del fútbol peruano ya culminó y Christian Cueva aún tiene su futuro deportivo incierto, no sabe si se quedará en Cusco para defender la camiseta de Cienciano o se muda a otro plantel.

En conversación con Radio Nueva Q, ‘Aladino’ aseguró que tiene planeado seguir jugando en la ciudad imperial, pero esta decisión podría cambiar si es que recibe una oferta de otro equipo, y mejor aún si es del exterior.

"Me encantaría quedarme en Cienciano. Estamos en eso, pero siempre hay cosas que por ahí no se llega a buenos términos contractuales, aunque conversando se pueden dar”, sostuvo el mediocampista peruano.

PUDO DEFENDER LA CAMISETA DE LA ‘U’

Aunque es conocido que Christian Cueva es simpatizante de Alianza Lima, el volante reveló que tuvo la oportunidad de jugar por el eterno rival, Universitario, pero decidió declinar la oferta del combinado merengue.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. Particularmente, no estaría en Universitario. Ya la tuve en alguna oportunidad, pero no cambiaría esa decisión. Pienso que no y estoy seguro que no", comentó.