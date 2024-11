‘Patrón’ Velásquez sobre la selección peruana: “Es un equipo de m***, nadie marca la diferencia”

Ante la difícil situación que atraviesa la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, certamen donde la bicolor se ubica en el noveno lugar con seis puntos. Uno de los exjugadores de la blanquirroja, José ‘Patrón’ Velásquez despotricó contra el equipo de todos.

En declaraciones, el ‘Patrón’ sostuvo que Jorge Fossati no tiene en el plantel un futbolista distinto que pueda ayudar a que cada partido se consiga un resultado positivo, por lo que duda que Perú acuda a la cita mundialista.

"Yo no creo que vayan al Mundial. Ese equipo de m***. No hay ningún jugador que marque la diferencia, pero ninguno. No pasa nada. Cualquier equipo nos gana, honestamente”, señaló Velásquez.

COMPROMISO DECISIVO ANTE CHILE

Este viernes 15 de noviembre a las 8:30 p.m., la selección peruana tiene la obligación de sumar los tres puntos ante Chile en el Estadio Monumental. Este enfrentamiento es decisivo para ambos plateles en su lucha para conseguir un boleto al Mundial 2026.