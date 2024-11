Fabián Bustos sobre paso de ‘Canchita’ Gonzales en la ‘U’: “Nunca se sintió cómodo”

A pesar de que Christofer Gonzáles pintaba para ser una de las figuras destacadas en el centenario de Universitario, ‘Canchita’ terminó saliendo del combinado merengue por falta de minutos y llegó a Sporting Cristal.

Tras esta situación, el entrenador del plantel, Fabián Bustos reveló los posibles motivos de la salida de Gonzales del equipo en el que debutó en el fútbol peruano. En declaraciones al programa DyT, el argentino sostuvo que el volante no estuvo tranquilo en la institución desde que arribó.

“Christofer fue pedido por mí. Hice fuerza para que venga, hablé con él y el club también lo quería. Yo siento que él nunca se sintió cómodo. No hubo pelea ni golpes como se dijeron por ahí. Intenté darle la posición, pero él se sentía incómodo en el sistema”, manifestó Bustos.

TUVO VARIAS OPORTUNIDADES EN EL EQUIPO

Fabián Bustos manifestó que el plantel estaba acostumbrado a un esquema táctico desde el año pasado, por lo que decidió seguir con ello. Durante la campaña del Torneo Apertura, Bustos le dio varias oportunidades a ‘Canchita’, pero no lo terminó de convencer.

“Le di titularidad más de cinco o seis partidos, no le terminó de salir. Se empezó a quejar del sistema y empezó a sentir que era el sistema que no lo hacía rendir, pero no era el sistema (…) Entonces, llegó un momento que dije ‘no’, yo quiero jugadores que estén enfocados 100% en donde le toque”, enfatizó.