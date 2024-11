Carlos Zambrano sobre la nueva faceta musical de Christian Cueva: “que se enfoque en el fútbol”

La incursión de Christian Cueva en el canto tras grabar una nueva versión de ‘El Cervecero’ con Pamela Franco ha dejado atónito a más de uno; no obstante, Carlos Zambrano revela que esta nueva faceta del futbolista no le sorprende, dado a que ya conocía de su afinidad por este arte.

“Al ‘Cholo’ siempre le ha gustado cantar. Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano. Hace de todo, con el carisma que tiene lo puede hacer, si se mete de lleno”, dijo el ‘Káiser’ al diario Trome.

Sin embargo, el jugador de Alianza Lima recomendó al ‘Aladino’ no “meterse mucho” en esta disciplina artística por su compromiso con la Selección Peruana.

“Mientras tanto que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona”, agregó.

SU OPINIÓN SOBRE EL ‘CERVECERO’

Zambrano fue muy honesto al señalar que hasta el momento no ha escuchado esta nueva versión del clásico de cumbia, pero que sí ha visto algunas reacciones en redes sociales y la prensa; no obstante, volvió a recalcar que para él la carrera futbolística de Cueva es más importante que su incursión en el canto.

“No la he escuchado, te mentiría, pero sí veo las redes y los titulares. Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista. Así que se enfoque en el fútbol primero”, subrayó.

“Traigan a Carrillo, a Cueva y Lapadula, que quiero beber y beber” es un verso de esta nueva versión del éxito de Armonía 10.