Ormeño lamenta mal momento de Perú en Eliminatorias: “La situación es crítica y complicada”

Ubicada en la penúltima posición de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Peruana enfrenta un momento complicado y, aunque Santiago Ormeño no fue convocado para la doble jornada ante Chile y Argentina, el delantero del Puebla expresó su pesar por la situación del equipo. Durante una entrevista, Ormeño señaló que la situación actual de la ‘Bicolor’ es “crítica y complicada” y que el equipo necesita trabajar para encontrar resultados.

“No creo que seamos los peores; solo es cuestión de terminar con la mala racha”, aseguró el atacante, quien también reflexionó sobre la eliminación de Perú ante Australia en el repechaje al Mundial de Qatar 2022, un recuerdo que definió como uno de los más duros de su carrera. El delantero destacó que el grupo estaba bien con el exentrenador Ricardo Gareca y que fue un golpe inesperado para los jugadores. “Ese fue el momento más duro”, comentó.

El delantero de 30 años expresó palabras de gratitud hacia Juan Reynoso, anterior técnico de Perú, a quien tuvo como entrenador en Puebla. Ormeño considera a Reynoso su mentor y resaltó que fue él quien lo ayudó a mejorar su juego y a establecerse en el fútbol profesional. “Juan es mi mentor. Me dio la oportunidad y me preparó para estar bien”, señaló Ormeño, lamentando que Reynoso no haya logrado aún los resultados esperados con la ‘Bicolor’.

¿YA PIENSA EN EL RETIRO?

Finalmente, Ormeño comentó sobre sus planes para el futuro después de su retiro. Aunque considera la opción de convertirse en entrenador, también evalúa la posibilidad de trabajar como agente o en la dirección deportiva. “Algo en relación al fútbol haré. Toca planearlo”, comentó, dejando claro que, aunque su carrera como jugador eventualmente llegará a su fin, su relación con el fútbol continuará al menos en México.