Jorge Fossati se pronuncia por situación de Agustín Lozano y la FPF

A menos de una semana del choque contra su similar de Chile, la Selección Peruana de Fútbol viene ultimando detalles para enfrentar sus dos próximos encuentros, contra la Roja de Ricardo Gareca y la Argentina de Scaloni.

En conferencia de prensa el entrenador de la Bicolor, Jorge Fossati, reconoció que le asombró la noticia de la detención de Agustín Lozano, lamentando que no se haya mantenido el Estadio Nacional como sede del duelo ante Chile.

Las cosas están movidas en la FPF

El estratega de la Blanquirroja indicó que: "El tema que están viviendo de la situación judicial, algunos compañeros de trabajos, algunos de mayor jerarquía, como compañero no puedo haber tomado esa noticia, de otra manera, que no sea con tristeza, que ellos estén viviendo esta situación".

En otro momento el director técnico uruguayo agregó: "Cuando desde lo mediático se prendió una fogata en el medio de una plaza para incendiar a Christian Cueva, dije que acá en la tierra hay personas que tienen el trabajo de juzgar, y son los jueces, y yo no lo soy. Y arriba es Dios es el que juzga. Me provocó tristeza y me costó mucho ayer y hoy abstraerme de eso, pero es una obligación que tengo, por mi responsabilidad y no pasarlo”.

"Seguía teniendo la esperanza que esta situación cambiara, porque no soy quien para discutir este tipo de temas. Lo de la APEC y que íbamos a jugar en el Estadio Nacional, no se sabe desde la semana pasada, para nada estas dos cosas ayudan a la Selección", finalizó el popular 'Nonno'.