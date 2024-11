Jairo Concha sobre Alianza Lima: "Me sentí maltratado, hay personas que no sé qué hacen ahí"

Jairo Concha, quien recientemente celebró el bicampeonato de Universitario, ha estado en el centro de la controversia tras sus declaraciones que parecieron criticar a sus excompañeros de Alianza Lima. A pesar de la alegría por el nuevo título, el mediocampista no dudó en expresar sus sentimientos respecto a su paso por el club íntimo, dejando en claro que su intención no era menospreciar a nadie, sino resaltar el profesionalismo de sus nuevos compañeros.

ACLARACIONES EN MEDIO DE LA CELEBRACIÓN

Concha dio su opinión tras el empate ante Los Chankas, que selló el campeonato para Universitario. En medio de la celebración, el jugador mencionó que este año entrena con un equipo de jugadores que se esfuerzan al máximo y son verdaderos profesionales. "No quise comparar a los jugadores de la 'U' con los de Alianza Lima, solo intenté engrandecer a mis compañeros", aclaró. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como una crítica a su antiguo club, lo que generó una ola de reacciones en el ámbito futbolístico.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN EN ALIANZA LIMA

Durante la entrevista a No Somos TV, Jairo Concha también expresó su descontento con la gestión del exdirector de fútbol de Alianza Lima Bruno Marioni. "Me sentí maltratado por Alianza Lima. Al club le tengo respeto, pero hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal", manifestó. Concha, que logró campeonar con Alianza en 2021 y 2022, afirmó que aún mantiene una buena relación con sus excompañeros y que, a pesar de sus críticas, los quiere y sigue en contacto con ellos.

REACCIONES Y CRÍTICAS

Las declaraciones de Concha no pasaron desapercibidas, generando reacciones en el medio. Henry Quinteros, conocido exjugador y actual comentarista, lamentó las palabras del mediocampista. En el programa Desmarcados, Quinteros criticó que Concha no hubiera confrontado a sus antiguos compañeros mientras estaba en Alianza, sugiriendo que debería haber planteado sus preocupaciones en el momento adecuado. "Desde que te fuiste, ya estás haciendo las cosas mal", expresó el 'Pato', aludiendo a la actitud de Concha tras su salida del club.