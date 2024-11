¿Se va de la "U"?: Rodrigo Ureña confirma ofertas de Chile

El futbolista de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña, habló sobre su presente futbolístico tras lograr el título nacional con el cuadro crema en este 2024, año del Centenario de la institución.

En conversación con ADN Radio, el campeón nacional con el cuadro merengue confirmó que le han llegado ofertas desde el fútbol chileno, no obstante, confesó que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en el 2025.

“Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”, dijo.

¿LLAMADO A LA "ROJA"?

Asimismo, Ureña confirmó que ha llegado una carta de reservación para la Selección Chilena, no obstante, aún no se ha concretado una llamada oficial para defender los colores de su país.

“Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el Clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias”, sostuvo.