Ana Siucho expresa su amor por Edison Flores tras bicampeonato de Universitario

Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, ha cautivado a sus seguidores con un emotivo mensaje de amor y apoyo a su esposo y al equipo Universitario de Deportes. Esto ocurre justo antes de la gran final, donde el club luchará salió campeón del Torneo Clausura 2024.

En la previa del esperado partido contra Los Chankas, donde la ‘U’ obtuvo el bicampeonato, Siucho compartió en sus redes sociales una conmovedora imagen de sus dos hijas, ambas vestidas con camisetas de Universitario y de Perú con el número 20, en honor a su padre.

“¿Cómo no voy a quererte, Universitario, si me diste tantas alegrías, ¿tantos campeonatos? Porque eres la pasión popular, esta hinchada local donde va, todos juntos la vuelta merengue vamos a dar”, se lee la descripción de la publicación a la que Flores le dio me gusta.

FUERA DEL PAÍS

Ana Siucho, médica de profesión, actualmente reside fuera de Perú debido a amenazas de muerte. Esta difícil decisión fue tomada tras revelar públicamente la supuesta implicación de Andrés Hurtado en delitos graves como lavado de activos y tráfico de influencias en la que también está involucrada su familia.