Jorge Fossati sobre convocatoria de Guerrero: "Paolo demuestra estar en condiciones de volver"

El director técnico de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, se pronunció sobre la convocatoria de Paolo Guerrero, para la próxima fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas, ante Chile y Argentina, respectivamente.

En conferencia de prensa, el titular de la Blanquirroja consideró que el "Depredador" ha demostrado condiciones para ser considerado nuevamente en su nómina, debido a sus actuaciones con camiseta de Alianza Lima.

"Paolo demuestra estar en condiciones de volver a la selección, así que no creo que le extrañe a nadie porque desde un principio creo que he sido muy claro en cuanto a que más allá de la edad, el jugador tiene que mostrar vigencia, presente, más allá de que tenga 20 o 50, por eso está Paolo acá", dijo.

SOBRE SUSPENSIONES DE ZAMBRANO Y LÓPEZ

Asimismo, Fossati calificó de "insólito" las suspensiones de Carlos Zambrano y Marcos López, quienes no podrán estar en el partido ante el cuadro dirigido por Ricardo Gareca.

"No es sorpresa, nosotros lo sabemos hace unos diez días y no es solo Zambrano, es López también. Qué te voy a decir, otra cosa rara que le pasa a la selección peruana. Hace un par de fechas uno de los rivales tenía un jugador suspendido por 5 partidos, le quedaban 3 y pudo jugar contra nosotros. En setiembre el técnico de la selección de Perú no pudo salir a la cancha porque su equipo entró dos minutos tarde en otra competencia, en la Copa América", sostuvo.