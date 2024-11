[EXCLUSIVO] Jorge Arcela: el expolicía que sobrevivió a 9 disparos e hizo historia en París 2024

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

"Lo posible está hecho, lo imposible lo haremos", es una de las enseñanzas que el ayacuchano Jorge Arcela (36) aprendió en la Policía Nacional del Perú. El 30 de marzo de 2014 su vida cambió. Cuando trabajaba como agente encubierto en Trujillo, fue víctima de un ataque a balazos por parte de una organización criminal que le disparó hasta nueve veces.

Después de verse cara a cara con la muerte, el efectivo PNP no solo logró sobrevivir, sino que empezó a marcar un hito en la historia de los paradeportes en el Perú.

El abanderado de nuestro país en los Juegos Paralímpicos París 2024, conversó en exclusiva con Panamericana.pe sobre su carrera como paratirador, la realidad de los agentes PNP que terminan con una discapacidad producto de su ejercicio policial, los retos que enfrentan los paradeportistas en el Perú y mayores detalles sobre cómo la Fiscalía archivó su caso, años después del atentado del cual fue víctima.

SOBREVIVIÓ A UN ATAQUE A BALAZOS EN 2014 DURANTE SU ACTIVIDAD POLICIAL

(Cicatriz del impacto de bala que recibió en la nuca en 2014) Foto: panamericana.pe / Arturo Gutarra

El paratleta relata que en 2014 trabajaba como policía encubierto en Trujillo, donde se venían desarrollando diversas acciones para desarticular a una organización criminal de nombre ’Los Malditos del Triunfo’.

El hombre de armas señala que un 30 de marzo de aquel año fue víctima de una emboscada, los delincuentes se habían dado cuenta de que tenían a un informante. Los hampones asesinaron a un policía y acribillaron a dicho colaborador eficaz de al menos 16 disparos; sin embargo, Arcela logró sobrevivir a un ataque de nueve balazos; lastimosamente, uno cayó directamente en su nuca.

"Yo acudí a una reunión que me cita la organización, tenía un colaborador eficaz, un informante que era el que nos daba la información de la organización. Tenía una cita con él para poder hacer un trabajo y de una vez ya desarticularla. Lamentablemente, en esa reunión fuimos atacados por miembros de la misma organización criminal. Se habían dado cuenta que mi informante estaba colaborando y lo que hicieron fue ir a matarnos. Mi compañero, un policía que estaba con nosotros en ese entonces, murió de muchos disparos el informante murió con más de 16 disparos en el cuerpo y yo recibí nueve impactos de bala, uno de ellos fue directamente a la nuca cuando estaba tendido en el piso y ahí fue donde pierdo el conocimiento”, sostuvo.

Después del atentado, fue evacuado en un helicóptero y llevado a Lima. De ahí en adelante, la silla de ruedas se volvió parte de su vida.

“Lamentablemente, el trabajo de un policía es así. Tú sales a la calle y no sabes si vas a regresar o no. Las funciones policiales se cumplen y tú no mides las consecuencias porque obviamente estás entregando tu vida por el país, la institución y la población que lo necesita”, agregó.

AÚN NO ENCUENTRA JUSTICIA ¿POR QUÉ ARCHIVARON SU CASO?

El policía en retiro recuerda con pesar que se enteró del archivamiento de su caso en 2018, justo 4 días antes de viajar a su primera competencia internacional en Francia.

Arcela afirma que pese a las pruebas que presentaron como institución, el Ministerio Público dio en libertad a todos los presuntos integrantes de la organización criminal.

“Yo estuve en Trujillo llevando el caso contra la organización criminal que me disparó y hemos presentado todas las pruebas como institución y el Ministerio Público, lamentablemente, dio en libertad a toda la organización".

“Mi caso se archiva, me cita la doctora Katherine Cáceres, si no me equivoco en aquel entonces la fiscal, y me dice: ‘está citado para el sobreseimiento’” y le digo: ‘¿Cómo que el sobreseimiento? Y dónde está la fase primaria, la fase de investigación y todo eso’”, a lo que le habrían respondido que el caso se iba a archivar por “falta de pruebas”.

El ahora paratirador menciona que le increpó a la fiscal el motivo por el cual no le habían notificado antes sobre esta situación, a lo que la funcionaria le habría respondido que no se le había dado aviso “porque no sabían si estaba vivo”.

“A veces digo: ‘no sé de qué sirvió haber entregado todo si es que no tenemos el apoyo y el respaldo del país, de las políticas que tenemos en el país, de nuestros padres de la patria, que supuestamente son los que nos tienen que ayudar para poder poner en orden en esta situación en la que nos encontramos. Cómo podemos permitir que criminales, sicarios, organizaciones criminales sigan creciendo. Si es que los policías entregan su vida justamente para desarticularlas, cómo es posible que permitamos que sigan creciendo. Si no tenemos esa conciencia como sociedad, como identidad nacional, obviamente nunca va a cambiar, si vemos solamente intereses personales y propios, nunca va a cambiar. A mí me duele mucho ver a mi país ante esta situación. No sé si valió la pena o no, pero lo único que me consuela es saber que mi familia está bien y que sigo representando a mi país y sigo luchando porque Perú tenga una pequeña alegría con las cosas que yo hago”.

DE SOBREVIVIENTE A ESTRELLA DEL TIRO PARADEPORTIVO

Foto: panamericana.pe / Arturo Gutarra

“El tiro siempre ha sido parte de mí”, sostuvo el paratleta, quien destaca que de niño solía admirar las armas de la comisaría en la que trabajaba su papá, quien también fue policía, en Ayacucho.

En 2017, decidió probar este deporte tras una convocatoria del profesor Rodrigo Arangüena, inicialmente estuvo practicando natación, pero cuando se enteró de esta oportunidad no lo pensó dos veces: “vamos a probar, esto es lo nuestro, qué estamos haciendo acá”.

Pese a su vasta experiencia con armas en la Policía tras su trayectoria en la Dinoes y Digimin, Arcela revela que en sus primeros disparos con un rifle de modalidad olímpica “estuvieron hasta las patas”, pero que se comprometió a “desaprender” y “aprender” nuevamente, fue en este camino dónde encontró su nueva pasión.

“Cuando me pasó el atentado, no encontraba un rumbo, un sentido, porque lamentablemente existen muchas dificultades y barreras en la sociedad, al menos en el Perú. Para una persona con discapacidad es complejo encontrar algo con que reinsertarse, algo en donde nuevamente dedicar tu vida. Entonces, encontré en el tiro nuevamente un consuelo, una oportunidad de vida y para nuevamente creer en mí, confiar en mis habilidades, capacidades y obviamente de la mano de mi familia y las personas que siempre me han querido”.

“HASTA EL ÚLTIMO TIRO” EN PARÍS 2024

Arcela se encontraba compitiendo en la Copa del Mundo de esta disciplina, en la India, cuando se enteró que había sido el primer paratirador peruano de la historia en clasificar a unos Juegos Paralímpicos tras ganar uno de los tres cupos que otorgaba la prueba R3, rifle de aire a 10 metros SH1.

“Yo no lo podía creer, recibí un mensaje de Carlos Pérez que decía: ‘eres el primer paralímpico y acabas de hacer historia para el Perú’. Yo queriendo llorar, salí abracé a mi profe, conversamos amenamente los dos solos. Y comenzamos a decir: ‘hemos luchado y peleado para esto’, de repente la batalla fue un poco dura, porque hubo un tiempo que nos distanciamos por temas técnicos, pero el trabajo fue encaminado para lograr la clasificación”, sostuvo.

“Yo los voy a llevar a los Juegos (Paralímpicos)”, fue la promesa que les hizo su entrenador, Rodrigo Arangüena, quien falleció meses antes de poder ver a su pupilo hacer historia en Francia.

Como bien se sabe, Arangüena fue entrenador de la selección de tiro paradeportivo, abanderado de Perú en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 y campeón bolivariano, sudamericano y panamericano de tiro.

En París 2024, Arcela terminó en el puesto 24 en la ronda clasificatoria de la prueba de rifle de aire en tendido mixto de 50 metros.

También quedó en el puesto 24 en la ronda clasificatoria de rifle de aire a 10 metros tendido mixto SH1, siendo el mejor de América en esta especialidad. Y en el lugar 16 en la prueba R1 Rifle de aire a 10 metros SH1.

“Mi primera competencia internacional fue en Francia y coincidentemente mi primer Juego Paralímpico también fue en esta nación. Me siento muy emocionado y contento de haber podido llevar los colores de nuestro país y ser abanderado de la delegación de Perú. Fue todo un honor y orgullo para mí vestir estos colores, soy muy patriota, me reconozco por ser muy nacionalista. Muchas veces, incluso días antes del evento, se me llenaban los ojos de lágrimas solamente al pensar que iba a llevar mi bandera y representar a mi país”.

“Obviamente, el nivel competitivo también es bastante, entiendo que al ser mi primer Juego Paralímpico también se me complicaron algunas cositas, pero pude darlo todo. Para mí siempre es entregar el todo por el todo, sea el resultado que sea, si no me va bien, pues que no me vaya bien pero no rindiéndome sino luchando hasta el último tiro”, agregó.

RETOS PARA LOS PARATLETAS EN EL PERÚ

Foto: panamericana.pe / Arturo Gutarra

Jorge sostiene que el transporte público sigue siendo uno de los principales retos que enfrentan actualmente los paratletas en el Perú, dado a que muchos vehículos no se encuentran acondicionados para las personas con discapacidad y no existe una unidad que se encargue del traslado de los paradeportistas de sus casas a La Videna, lo que los obliga a tener que invertir altas sumas de dinero en taxi para cumplir con sus entrenamientos.

Por otro lado, menciona que, pese a los esfuerzos del Estado y ciertas instituciones para acondicionar infraestructuras a las necesidades de las personas con discapacidad, eso todavía no es una realidad en todos los espacios deportivos.

Una de las problemáticas que se encuentran atravesando los paradeportistas es que el albergue del Instituto Peruano del Deporte (IDP), ubicado en la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el que vivían está cerrado para los usuarios en silla de ruedas, dado a que se malogró el ascensor.

“Ya llevamos más de un mes fuera del albergue”, agregó.

Pese a las alegrías que el paratirador le ha traído al Perú en esta disciplina en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 (una medalla de plata y una de bronce) y Lima 2019 (una presea de bronce), Arcela revela que el apoyo por parte de la empresa privada y las instituciones del Estado sigue siendo bajo, sobre todo en el financiamiento del equipamiento que requiere este deporte.

Jorge señala que el equipamiento que requiere suele ser bastante costoso y que ha logrado adquirir rifles que superan los 5 mil dólares, al igual que otros implementos gracias a su sueldo de policía y al apoyo de familiares.

“(¿Qué apoyo están recibiendo?), lamentablemente ninguno, después de que la Chevrolet me dio la camioneta (por un sorteo a los ganadores de medalla en los Juegos Parapanamericanos 2019), yo no he recibido ningún apoyo de ninguna institución privada o del Estado. El IPD me ha apoyado con los programas que he tenido: programa Tokio 2020, Santiago 2023, París 2024, que me ha ayudado y me ha permitido a mí viajar a eventos internacionales y poder mantenerme en el ritmo competitivo. El programa de apoyo al deportista del IPAD que he recibido después de Lima 2019 también me ha ayudado a ir juntando mi dinero para comprar un rifle”, precisando que la PNP también lo ayudó con la compra de un rifle.

El paradeportista destaca que todavía existen muchos estigmas con respecto a las armas; sin embargo, destaca que el tiro es un deporte que puede brindarle a las personas disciplina y múltiples oportunidades.

“El rifle que me acabo de comprar, que ya va a llegar de Alemania, cuesta 5 mil dólares, entonces quién invierte o quien nos apoya, lamentablemente nadie. Otro problema que tenemos en el tiro es que las personas cuando escuchan: tiro, armas en el Perú se asombran o les da miedo. Peor aún por la realidad que vivimos, la inseguridad (…) Si es que no enseñamos a las personas a que las armas no tienen el mismo fin que las personas malas lo hacen, entonces podemos enseñarles que este es un deporte bonito el cual te puede dar disciplina, te puede enseñar algo y te puede abrir muchas puertas. Por eso que les digo a las empresas, no vean solamente el aspecto social en el que vivimos, la realidad social que vive el país, vean el tiro como una oportunidad para que otras personas conozcan el mundo del deporte y se den una oportunidad de mostrar sus capacidades, así que si se animan a apoyar, bienvenidos sean porque lo necesitamos”.

POLICÍAS QUE ADQUIRIERON UNA DISCAPACIDAD

Arcela retrató la dura realidad que viven los policías con discapacidad producto del ejercicio de sus funciones en defensa de la ciudadanía. El paratleta señala que durante su carrera deportiva han tratado de realizar iniciativas para poder integrar a los agentes PNP en retiro a los paradeportes, pero que no han recibido el apoyo esperado por parte de las instituciones.

“Actualmente, no hay ningún mecanismo que les brinde ese impulso, ese valor agregado que le dé la institución para decirle sabes qué: ‘Gracias por tu servicio, gracias por entregar tu vida al país, a la institución, a tu familia y a la población, vas a pasar una fila de veteranos en donde te vamos a apoyar para que encuentres una calidad de vida adecuada’, no hay, no tenemos. Déjame decirte que soy el único policía actualmente que representa el país y en el programa medulares, solamente lesionados medulares en el hospital de la policía, somos más de treinta y tantos, cuarenta y tantos en silla de ruedas que pueden representar el país y tienen el potencial para hacerlo. Simplemente que es dejadez, es falta de gestión, es mala muñeca, hemos querido impulsar un programa dentro del hospital de la Policía que ayude a los policías que adquieren una discapacidad a introducirse en el deporte y encontrar una oportunidad en él; pero lamentablemente, nos han cerrado las puertas en muchas oportunidades, han pasado ministro tras ministro: uno te dice sí el otro dice espérate y al final, ninguno se compromete”.

“Nadie se compromete verdaderamente en reconocer el esfuerzo y la entrega que hizo un efectivo policial que adquirió una discapacidad en acto de servicio”, añadió.

PRÓXIMAS COMPETENCIA

A pesar de que ahorita se encuentra en una “pausa activa” por la rehabilitación que está haciendo en el Hospital de la Policía y la problemática del albergue del IDP, Jorge se encuentra esperando que salga una resolución del Ministerio del Interior para irse a realizar un tratamiento especializado en el extranjero con miras a regresar en la condición física adecuada para representar al país en las próximas competencias internacionales.

Entre los próximos certámenes de tiro paradeportivo se encuentra la Copa del Mundo en Emiratos Árabes (marzo) y la Copa del Mundo en Cheonan, en Corea (mayo); sin embargo, precisa que la publicación de los eventos se realizará en diciembre.

CASAS PROMETIDAS PARA MEDALLISTAS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2019

“(¿Ya les entregaron sus departamentos por la medalla de los Juegos Panamericanos?) Hicieron la entrega física de los departamentos en la Villa Panamericana, pero la entrega de títulos todavía no se da, ósea ya llevamos más de 5 años con este tema, pero bueno algún día llegará. Lamentablemente, ya no está en nuestras manos, eso está en manos de Legado, Dios quiera que muy pronto. Pero de todas formas nosotros seguimos peleando, no podemos detenernos si no nos dan o nos dan, igual vamos a seguir peleando. Así que invito y hago un llamado a las instituciones públicas y privadas para que se unan al movimiento paralímpico y al deporte en sí porque ahora vamos a hacer sede de unos próximos eventos para Panamericanos y Parapanamericanos acá en Lima 2027, nuevamente impulsemos el deporte para que el Perú sea verdaderamente una imagen”, concluyó.