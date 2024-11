WrestleMania 41: John Cena podría enfrentarse por un título y hacer historia

El nombre de John Cena, uno de los luchadores más reconocidos de WWE, sigue dando de qué hablar. En su año de retiro, el dieciséis veces campeón del mundo podría estar preparando un último y ambicioso reto: luchar por un campeonato en WrestleMania 41, la máxima vitrina de la WWE. Esta posibilidad, que lleva tiempo en el aire, podría ser el momento culminante de una carrera histórica en la lucha libre.

Una de las principales razones que hacen que este posible combate sea tan atractivo es la posibilidad de que Cena alcance o incluso supere el récord de Ric Flair en cuanto a campeonatos mundiales.

En una entrevista para el podcast Club Shay Shay, el luchador expresó que no cree merecer una oportunidad titular por su larga inactividad, pero sugirió que podría conseguir el combate mediante una victoria en eventos clave como el Royal Rumble, Elimination Chamber o el Money in the Bank.

WWE SE PLANTEA HACER REALIDAD EL SUEÑO DE LOS FANS

El periodista especializado en lucha libre Dave Meltzer, de Wrestling Observer, señaló que WWE está considerando seriamente la opción de que Cena desafíe a alguno de los campeones en WrestleMania 41. "La idea de que Cena desafíe a uno de los campeones, con el objetivo de que rompa el récord de Flair, es algo de lo que se ha hablado mucho, incluso para WrestleMania", indicó Meltzer en su boletín de noticias. Sin embargo, no se ha revelado aún qué título podría estar en juego.