Vinícius Junior "está triste" por no ganar el Balón de Oro, según Karin Benzema

El Balón de Oro, otorgado al mediocampista español Rodri Hernández, ha causado gran polémica entre los amantes del fútbol, ya que muchos esperaban que el premio fuese entregado a Vinicius Junior.

El francés Karim Benzema, quien fue compañero del delantero brasileño en el Real Madrid, sostuvo en una entrevista que algún día ‘Vini’ ganará el Balón de Oro.

"No quiero hablar de France Football o de Francia. Como ya he dicho, y no es solo de este año, cuando yo estaba en el Madrid también, Vinicius es un jugador que ha hecho mucho esfuerzo. No es solo meter goles. En la Champions que ganó el Madrid la temporada pasada, en cada partido fue determinante. Creo que no hay otro que lo merece más que Vinicius", dijo a El Chiringuito.

SU ESTADO DE ÁNIMO

El jugador del Ittihad FC sostuvo que las jugadas de Vinicius lo siguen sorprendiendo y dejó bien en claro que opina que su excompañero se merece el Balón de Oro.

“Estoy en el sofá, veo la televisión y no veo cosas que me haga decir ‘uf’. Y Vinicius lo ha hecho más de una vez. Merece el Balón de Oro”, agregó.

Por otro lado, también dio a conocer que el brasileño se encuentra “triste” por esta situación, algo que pudo comprobar tras comunicarse con él.

"Estuve hablando con él, le escribí. Estaba triste, es normal. Es complicado cuando todo el mundo ve que eres el Balón de Oro y al final unas horas antes te dicen que no vas a ganar. Es un buen chico, va a trabajar y un día va a ganar", subrayó.