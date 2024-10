Carlos Zambrano: Universitario no es el mejor equipo de esta temporada

Carlos Zambrano, se pronunció sobre la actuación de Alianza Lima en la Liga 1 Te Apuesto 2024, en una jornada clave que decidirá al campeón del Torneo Clausura. Alianza y Universitario llegan empatados en puntos, pero las 'cremas' cuentan con una ventaja en diferencia de goles.

El ‘León’ criticó la narrativa que ubica a Universitario como el mejor equipo de la temporada, afirmando que ganaron el Torneo Apertura solo por diferencia de goles y no por puntos.

“Dicen que Universitario está bien, que fue mejor este año, que mejor jugó, pero el Apertura lo ganó por goles. Aquí no hablemos de que es el mejor equipo porque por puntaje aún no ha ganado. Este Clausura también se va a definir por goles”, expresó.

En relación con el Clausura, Zambrano destacó el esfuerzo de Alianza Lima en la lucha por el título y lamentó que muchas veces se les resten méritos. Añadió que el cierre de esta temporada será tan reñido como el Apertura, definiéndose nuevamente por goles.

FUERA DE LO NORMAL

El defensa ‘íntimo’ hizo un comentario sobre Los Chankas, deseando que no vuelvan a ser goleados como en la última fecha del Apertura. “Ojalá que Chankas no haga lo que hizo en el Apertura, que le metan 4 no es normal eso", expresó en una entrevista para el programa deportivo 'Fútbol Champan'.