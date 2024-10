“No están preparados”: el mensaje desafiante de Vinicius Junior tras perder el Balón de Oro

Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, no se quedó callado luego de que el mediocampista español Rodri fuera anunciado como ganador del Balón de Oro 2024. Con un mensaje contundente, Vinicius expresó su descontento en redes sociales: "Lo haré diez veces más si es necesario. No están preparados". A pesar de su temporada destacada, en la que anotó 24 goles y dio 11 asistencias, Vinicius dejó entrever que seguirá luchando por el reconocimiento a mejor jugador.

UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL QUE NO BASTÓ

Vinicius, considerado uno de los favoritos para el Balón de Oro, destacó en la pasada temporada con cifras que impresionaron a la afición. Con 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, el brasileño fue pieza clave para el Real Madrid, contribuyendo al título de la Liga y marcando en la final de la Champions League. Sin embargo, el premio fue otorgado a Rodri, quien tuvo una temporada sobresaliente con el Manchester City, llevándolo a conquistar la Premier League y destacando con la Selección Española en la Eurocopa.

La decisión de los organizadores generó debate en el mundo del fútbol, y Vinicius no dudó en hacer pública su reacción. Su mensaje, lejos de conformarse, fue interpretado como una promesa de volver con más fuerza.

AUSENCIAS EN LA GALA

A diferencia de otras ediciones, Vinicius y la delegación del Real Madrid decidieron no asistir a la gala en París. Ante la confirmación de que el brasileño no sería galardonado, el club canceló el viaje que tenían programado, optando por no presentarse en el evento. Aunque Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, estaba previsto como representante, hasta último momento evaluaron si asistir al acto.