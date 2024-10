Pedro Gallese envía emotivo mensaje a joven arquero de Unión Comercio: “Siempre cabeza arriba”

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, mostró su solidaridad y apoyo hacia Diego López, el joven portero de Unión Comercio, tras la contundente derrota por 12-0 frente a Sporting Cristal, en Tarapoto. Este resultado quedó registrado como la mayor goleada en la historia de la Primera División del fútbol peruano, una situación difícil para el joven de 19 años.

Diego López, visiblemente afectado por el abultado marcador, expresó en sus redes sociales su agradecimiento a las personas que le brindaron apoyo tras la derrota. El arquero reconoció el momento complicado que atraviesa y agradeció los mensajes de aliento que recibió, los cuales destacaron su esfuerzo y valentía al enfrentar tal situación en un partido tan complicado.

Pedro Gallese no tardó en enviarle un emotivo mensaje de aliento, recordándole que el puesto de arquero requiere de gran valentía. "Que esto te sirva de motivación para la larga carrera que tendrás. No caigas, siempre cabeza arriba. Te deseo lo mejor, no pares de entrenarte," escribió el arquero, destacando la importancia de aprender de las experiencias difíciles.

ALINEÓ A JUVENILES

Tras confirmarse su descenso, Unión Comercio decidió prescindir de varios jugadores del plantel profesional, por lo que, ante Sporting Cristal, alineó en gran medida a jugadores de su equipo de reserva. Esta modificación reflejó la difícil situación que atraviesa el club de Tarapoto, que ya empieza a reestructurarse de cara a su participación en la Liga2 el próximo año.