¿Seguirá en Alianza? Carlos Zambrano: "Yo me quiero quedar, pero el tema va medio lento"

El defensa central de Alianza Lima, Carlos Zambrano, habló sobre la posibilidad de continuar vistiendo la camiseta blanquiazul para la próxima temporada y no ocultó su deseo de seguir jugando en el cuadro Íntimo.

"Yo me quiero quedar en Alianza, soy hincha del club, pero el tema va medio lento, ya no depende de mí. La pelota está en cancha de los dirigentes y eso lo está viendo mi empresario con la gente del club. En Alianza saben lo que yo quiero y depende de ellos. Gracias a Dios nunca me han faltado ofertas, incluso tuve propuestas de Argentina, pero me encantaría quedarme en Alianza", dijo en entrevista para Fútbol Champán.

CULPA A BONILLO

Asimismo, Zambrano, sin pelos en la lengua, habló sobre lo mal que la pasó a inicios de año, cuando no iba a ser considerado para la presente temporada y culpó de dicha situación al ahora exdirectivo aliancista, Néstor Bonillo.

"No niego que me sentí maltratado en Alianza Lima ya que tuve que entrenar aparte mientras se resolvía mi situación. Yo no tengo problemas en decir que Bonillo fue quien me bajó el dedo", sostuvo.