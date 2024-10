Pablo Sabbag y su curioso pedido tras el triunfo de Alianza Lima: “que Cienciano le gane” a Universitario

Pese a la altura de la Ciudad Imperial, Alianza Lima logró imponerse 2-1 a Deportivo Garcilaso en el partido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2024. El delantero Pablo Sabbag se mostró feliz por el triunfo y sorprendió a más de uno con un peculiar pedido a Cienciano.

"Primero que nada feliz por ganar, teníamos que ganar, no había otra opción. Gracias a Dios que me permite marcar hoy y podérselo dedicar a mi angelito que está en el cielo (su abuelo) […] Me encanta poder celebrar con la gente, es lo primero que se me viene a la cabeza cuando hago un gol y tengo la tribuna ahí, así que feliz de poder celebrarlo con ellos", dijo inicialmente a L1 Max.

El futbolista colombiano fue claro en afirmar el impacto positivo que tendría la victoria de Cienciano ante Universitario en la escuadra blanquiazul.

"Hicimos un buen trabajo, ahora toca volver a Lima con bien y mañana vamos a estar viendo ese partido (Universitario vs Cienciano) haciendo fuerza para que se nos den las cosas. (Que se nos den las cosas, ¿es que Cienciano no pierda?) que Cienciano gane, mejor si pueden hacerlo, sino que empaten, lo que sea que nos pueda ayudar para mantener el liderato y poder cerrarlo con una victoria en casa. Con la ayuda de Dios así va a ser", agregó.

UNIVERSITARIO VS. CIENCIANO

Universitario de Deportes recibirá hoy, domingo 27 de octubre, a Cienciano en el estadio Monumental de Ate por la fecha 16 del Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo desde las 6:00 p.m.