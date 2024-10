Fabián Bustos tras derrota de Universitario ante Sporting Cristal: “no estuvimos a la altura”

Luego de la derrota de Universitario ante Sporting Cristal (2-1) por la fecha 15 del Torneo Clausura 2024, el técnico de la escuadra crema reconoció las falencias que tuvo su equipo en dicho partido; no obstante, se mostró optimista ante los próximos encuentros.

“No estuvimos a la altura. El rival hizo ajustes tácticos, pero nosotros no respondimos como debíamos. No fuimos precisos ni competitivos, y no jugamos como sabemos hacerlo. Sin embargo, en el segundo tiempo mostramos un mejor nivel, dominando el juego en el campo rival”, dijo el estratega argentino a la prensa.

El entrenador señala que es importante que sus dirigidos compitan “con la misma entrega e intensidad” que mostraron después del descanso, destacando que en el primer tiempo no mostraron su mejor cara.

“Me siento muy bien y fuerte porque estamos donde queremos estar. Cuento con un plantel totalmente comprometido. Aunque no nos gusta perder y hay cierta frustración, ya hemos dejado atrás este partido y debemos concentrarnos en ganar el próximo”, agregó.

UNIVERSITARIO VS CIENCIANO

El próximo domingo 27 de octubre Universitario de Deportes se enfrentará a Cienciano en el Estadio Monumental de Ate, por la Jornada 16 del Torneo Clausura, desde las 6:00 p.m.

“El partido del domingo es crucial, y estamos listos para enfrentarlo. Hay que levantarse y salir a buscar la victoria, porque eso es lo que necesitamos en este momento”, subrayó Bustos.