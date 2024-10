The Undertaker revela su combate favorito: WrestleMania 25 frente a Shawn Michaels

En el mundo de la lucha libre, pocos combates han dejado una marca tan profunda como el enfrentamiento entre The Undertaker y Shawn Michaels en WrestleMania 25.

Recientemente, el miembro del Salón de la Fama de WWE, declaró en su podcast Six Feet Under que ese icónico combate es el mejor de su carrera. "Fue muy fácil trabajar con Shawn", comentó, haciendo énfasis en la química que ambos compartían en el ring.

Para The Undertaker, lo que hizo este combate tan especial fue la confianza y el entendimiento mutuo que tenía con Michaels. A lo largo de su carrera, The Undertaker solía anticipar lo que sus oponentes harían en el ring, pero con Shawn, la conexión fue instantánea. "Todo lo que tenía que hacer era ser yo mismo, porque sabía que Shawn tenía todo bajo control", explicó el luchador, destacando que con Michaels no necesitaba preocuparse por lo que el otro haría.

UN COMBATE INOLVIDABLE EN LA HISTORIA DE LA WWE

El enfrentamiento en WrestleMania 25 es considerado por muchos como uno de los mejores combates en la historia de la WWE, debido a su excelencia técnica, su narrativa dramática y la gran expectación que generó.

La fluidez del combate y la calidad de la actuación de ambos luchadores lo han convertido en un referente dentro del mundo de la lucha libre. The Undertaker, con más de dos décadas en el ring, destacó que la simplicidad y la naturalidad del combate lo convierten en su mejor trabajo técnico.

EL IMPACTO EN LA CARRERA DE AMBOS LUCHADORES

Un año después de su épico enfrentamiento en WrestleMania 25, The Undertaker y Shawn Michaels se enfrentaron nuevamente en WrestleMania 26, donde The Undertaker puso fin a la carrera de Michaels.

Ese segundo combate marcó un punto de inflexión en la historia de la WWE, pero para The Undertaker, la primera lucha sigue siendo la mejor. "Fue una noche mágica", concluyó el luchador en su podcast.