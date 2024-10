Agustín Lozano respalda a Fossati: “No hay razón para pensar en su salida”

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FFP), reafirmó su apoyo a la continuidad del entrenador Jorge Fossati. En declaraciones para un programa en YouTube, Lozano expresó que no hay motivos para cuestionar la permanencia del técnico uruguayo.

“Hoy día, el técnico es Jorge Fossati, no hay una razón como para pensar en su permanencia o no permanencia, de ninguna manera”, señaló en entrevista para el programa digital "Fuera del Sistema".

El respaldo se da en medio de una crisis en la selección peruana, que ocupa la penúltima posición en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Lozano explicó que el mal momento de la 'bicolor' se debe a la falta de trabajo con las divisiones menores.

FALTA DE TRABAJO EN MENORES

El dirigente enfatizó que esta carencia de formación en categorías juveniles viene de muchos años atrás, antes de su gestión. “Cuando Agustín Lozano no era presidente y salía a decirles hace años que no se está trabajando en menores, me criticaban”, resaltó.

Asimismo, hizo un llamado a ser realistas con las expectativas hacia Fossati, considerando las limitaciones del fútbol peruano. “Nadie contrata un técnico para perder, todos quisiéramos ganar. Pero yendo nuestra realidad, hay que ver qué exigimos, qué tenemos para exigir”, enfatizó.