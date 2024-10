Neymar rompe en llanto tras anunciar su regreso: "Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol”

Entre lágrimas, Neymar Jr. confirma que está a punto de volver a las canchas, luego de permanecer apartado del césped por un año tras sufrir una grave lesión.

El jugador del Al-Hilal relató, en una entrevista para la agencia NR Sports, el duro momento que atravesó tras verse imposibilitado de jugar fútbol.

"Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día que no puedo hacerlo. Eso es lo que más duele", señaló notablemente afligido.

Durante sus declaraciones dejó en claro que no vuelve a medias de su proceso recuperación y que el fútbol es uno de los aspectos más importantes de su vida.

“Las personas más importantes de mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Cada vez que me lastimo, vuelvo. Pero no vuelvo a medias. y no me rendiré", agregó.

¿CUÁNDO JUGARÁ?

De acuerdo al diario Marca, todo parece apuntar que el astro brasileño defenderá los colores del Al-Hilal en el próximo partido de su equipo en la Champions League de Asia, el siguiente lunes 21 de octubre.

La recuperación de Neymar es un tema que viene siguiendo muy de cerca la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) de cara a la convocatoria para los partidos de noviembre ante Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias 2026.

¿QUÉ LE PASÓ?

Neymar sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco en su rodilla izquierda en octubre de 2023, durante un partido de Eliminatorias CONMEBOL ante Uruguay en Montevideo.