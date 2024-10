Gerard Piqué habló de su vida personal tras su separación de Shakira: “Me siento un privilegiado”

Sobre las críticas tras su separación con Shakira, el exfutbolista del Barcelona aseguró que muchas de las cosas que se dijeron no se ajusta a la realidad.

Gerard Piqué ofreció una entrevista en la que expuso su perspectiva sobre la felicidad y su vida sentimental tras su separación de Shakira. El exfutbolista y empresario aseguró que se siente “privilegiado” en esta nueva etapa de su vida, resaltando la importancia de estar rodeado de sus seres queridos.

Aunque no mencionó a su actual pareja, Clara Chía, el español dejó entrever que ha encontrado nuevamente la felicidad al señalar que las críticas y los rumores que han surgido sobre su separación no se ajustan a la realidad, afirmando que la percepción pública no siempre refleja lo que realmente sucedió.

“Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”, sostuvo.

SE SIENTE TRANQUILO

“Me lo paso muy bien, me siento un privilegiado. Jugar en el club de mi vida, que es el Barcelona durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio”, enfatizó.