Christian Cueva a la expectativa de la próxima convocatoria: Extraño mucho la Selección Peruana

En entrevista con RPP, el futbolista Christian Cueva fue consultado respecto a volver a la Selección Peruana; el entrenador Jorge Fossati, no lo consideró para los últimos partidos, ante Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias.

“Extraño mucho la Selección, pero también me siento feliz de estar en Cienciano del Cusco (su actual club). Es lo que me mantiene de pie, lo que me mantiene firme: buscar ser feliz jugando al fútbol”, indicó el jugador.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Cueva Bravo, de 32 años, está a la expectativa de la próxima convocatoria de la bicolor, dado que el próximo mes de noviembre la blanquirroja tendrá que enfrentar dos nuevos rivales por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias.

La Selección Peruana recibirá a Chile el próximo el viernes 15 de noviembre; mientras que el martes 19 visitará a Argentina, en Buenos Aires. El equipo de todos se ubica penúltimo en la clasificación, a seis unidades del repechaje.