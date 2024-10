‘Chorri’ Palacios hace un llamado a Jorge Fossati para que le dé más minutos a Joao Grimaldo

A pesar de que fue uno de los mejores futbolistas a inicios de año que lo llevaron a ser convocado a la selección peruana por Juan Reynoso, quien lo hizo debutar con la camiseta de la bicolor ante Brasil en el Estadio Nacional. Al parecer a Jorge Fossati no le agrade el juego de Joao Grimaldo, debido a que no lo ha utilizado desde que llegó al comando técnico de Perú.

Ante ello, uno de los mayores ídolos de Sporting Cristal, equipo donde jugó Grimaldo, Roberto ‘Chorri’ Palacios se pronunció sobre la actitud incomoda que ha mostrado Joao con el estratega de la blanquirroja y respaldó al actual atacante del Partizán.

"Lamentablemente el profesor Fossati ha continuado con los mismos, que me disculpen, pero es así. Si no consigues encontrar jugadores que cumplan, ahí tienes otros que están en la banca. Grimaldo tiene razón de ponerse así, yo no estaría contento de estar en el banco y que después me pongan 10 minutos, ¿qué hago con esos minutos?", declaró.

PARTIDOS CRUCIALES EN NOVIEMBRE

La selección peruana necesitará el apoyo de todos los hinchas en noviembre, ya que disputará dos partidos cruciales en llegar al Mundial del 2026. Primero recibirá a Chile de Ricardo Gareca en Lima el 15 y el 19 deberá viajar hacia Buenos Aires para medirse ante Argentina.