Paolo Guerrero resta importancia a críticas por su rendimiento: "Gente que no tiene ni un título"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció respecto a las críticas por su rendimiento en el cuadro blanquiazul, club al que llegó como el refuerzo más importante del Torneo Clausura tras su salida de César Vallejo.

En declaraciones recogidas por Jax Latin Media, el "depredador" restó importancia a los cuestionamientos sobre su rendimiento y aseguró que sus detractores son "gente que no tiene ni un título".

“Tú crees que yo le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, no ha pisado un gramado y no ha hecho ni un gol”, manifestó Guerrero.

SOBRE LA SELECCIÓN

Asimismo, Guerrero se refirió al mal momento de la Selección Peruana e incitó a todos los hinchas a no dejar de alentar a la "bicolor" hasta el final del proceso clasificatorio.

“Mientras que haya posibilidades, creo que mis compañeros van a luchar, el Perú va a alentar y todos tenemos esa obligación como compatriotas, como peruanos, alentar a la selección”, sostuvo.