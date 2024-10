WWE enfrenta divisiones internas ante posible regreso de Brock Lesnar

En el más reciente episodio de Monday Night Raw, las referencias a Brock Lesnar han despertado la imaginación de los fanáticos de WWE, generando rumores sobre un posible regreso de la superestrella.

Las menciones de Seth Rollins y Cody Rhodes a una "bestia" alimentaron las expectativas en torno a Lesnar, quien ha sido una de las figuras más dominantes en la historia de la lucha libre. Sin embargo, el camino de regreso podría estar plagado de obstáculos.

Según el periodista Bill Apter, la empresa ha comenzado a preparar el terreno para el posible retorno de Lesnar, coincidiendo con la etapa de Road to WrestleMania 41. Sin embargo, múltiples fuentes indican que personas dentro de la cúpula de WWE y TKO se oponen a su regreso, principalmente debido a la presunta implicación indirecta de Lesnar en el escándalo de abuso sexual que involucra a Vince McMahon. La demanda de Janel Grant llevó a la empresa a desvincularse de cualquier persona relacionada con el caso, lo que afectó directamente a la figura de Lesnar.

Antes del escándalo, WWE tenía planes para una posible rivalidad entre Lesnar y Gunther de cara a WrestleMania XL, la cual quedó cancelada abruptamente. Además, la superestrella fue retirada del videojuego WWE 2K25 y su merchandising sufrió rebajas significativas para agotar las existencias. Fuentes de Fightful señalaron que Lesnar fue uno de los nombres vetados de menciones en la programación, incluidas promos, clips y comentarios, como parte de un esfuerzo por distanciar a la empresa del escándalo.

PERSPECTIVA DE LA CÚPULA CREATIVA

A pesar de que Triple H ha mencionado la posibilidad de que Lesnar vuelva a la WWE, fuentes internas aseguran que no ha habido ningún plan creativo para él en meses. Un alto ejecutivo de la empresa afirmó que "no hay planes creativos en marcha para Lesnar", y que las personas cercanas a Cody Rhodes no han escuchado actualizaciones respecto a su estatus. La incertidumbre se mantiene, mientras la empresa se enfrenta a presiones externas e internas en medio de una investigación federal.