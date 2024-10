Oblitas respalda la continuidad de Fossati tras dura derrota ante Brasil: "Esto ni se discute"

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, se pronunció tras la dura derrota de la "bicolor" por 0-4 ante Brasil y las voces que piden la salida del técnico Jorge Fossati.

En declaraciones para ATV, el popular "ciego" respaldó la continuidad del entrenador uruguayo al mando de la Selección Peruana y aseguró que su salida no está en discusión pese a los resultados desfavorables en las Eliminatorias.

“Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana. Es así esto. Seamos conscientes que acá estamos todos para dar la cara hasta el final. Si bien es cierto todos sentimos la derrota de ayer abultada, pero nos superaron y se acabó. Ahora a pensar en el siguiente partido y ojalá podamos recuperar jugadores”, dijo.

¿CAMBIO DE FECHA ANTE CHILE?

Asimismo, Oblitas habló sobre la posibilidad de un cambio de fecha para el partido ante la Selección de Chile en el mes de noviembre, por la fecha 11 de las Clasificatoria.

“Normalmente tenemos el viernes. Ya es un tema que lo tiene que disponer el cuerpo técnico. Tenemos previsto el Nacional. Hay un tema que lo está viendo administración. Ojalá que sea en el Nacional. Normalmente lo tenemos en el Nacional. Hay que ver la recuperación del campo luego de estos eventos que hay de artistas”, sostuvo.