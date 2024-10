The Undertaker critica la falta de orgullo en la lucha libre moderna

Durante una conversación con Booker T en el podcast "Six Feet Under", The Undertaker, cuyo nombre real es Mark Callaway, criticó la falta de orgullo en la lucha libre profesional actual. La leyenda de WWE lamentó que, a diferencia de generaciones pasadas, muchos luchadores de hoy no parecen valorar su profesión ni proteger la "magia" del negocio, refiriéndose a la práctica del kayfabe.

El kayfabe, el arte de hacer creer al público que lo que sucede en el ring es real, siempre ha sido esencial en la lucha libre. The Undertaker señaló que este aspecto se ha visto comprometido, ya que los talentos actuales tienden a exponer demasiado lo que ocurre tras bambalinas. "Existe un esfuerzo concertado para que todos sepan lo que hacemos", afirmó, añadiendo que ya no se protege la autenticidad que caracterizaba al negocio.

A pesar de reconocer que los luchadores actuales son más atléticos y capaces de realizar movimientos impresionantes, destacó que el compromiso con el personaje y la industria se ha perdido en gran medida.

Durante su carrera, The Undertaker fue uno de los mayores defensores del kayfabe. Por décadas, Callaway protegió su personaje tanto dentro como fuera del ring, evitando mostrarse como su verdadero yo en entrevistas. Este enfoque ayudó a construir su leyenda, haciendo de su figura una de las más icónicas en la historia de WWE.

El cambio de perspectiva antes del retiro

Sin embargo, antes de retirarse, Callaway comenzó a ser más abierto respecto a su vida personal y profesional, especialmente después del documental "The Last Ride". Este proyecto permitió a los fanáticos conocer a Mark Callaway detrás del personaje, algo que continúa explorando en sus espectáculos UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW.