Ricardo Gareca sobre su continuidad en Chile: "Hoy no puedo dar una respuesta concreta"

El director técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Ricardo Gareca, se pronunció tras la dura caída de su equipo por 4-0 ante su similar de Colombia, encuentro válido por la fecha 10 de las Clasificatorias Sudamericanas.

En conferencia de prensa, el estratega de "La Roja" confesó que no puede dar una respuesta concreta sobre su continuidad al mando de la selección, tras la dura goleada sufrida ante el conjunto "cafetero", resultado que los mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones.

“No tengo la respuesta en este momento. Hoy no puedo dar una respuesta concreta. Hay un 80 o 90 por ciento que quiere que me vaya. Necesito tiempo para no responder en caliente”, señaló el "Tigre".

LOS NÚMEROS DE GARECA

Desde su llegada a la selección sureña, Ricardo Gareca ha dirigido un total de 6 partidos oficiales y hasta el momento no ha ganado ni un solo encuentro, pues lleva dos empates y cuatro derrotas.