¡Hoy juega la selección peruana! conozca qué otros partidos se jugarán este martes 15

Hoy, martes 15 de octubre, el fútbol estará a pleno con una serie de partidos que prometen emociones. Desde las eliminatorias sudamericanas, con la participación de selecciones como Brasil, Argentina y Perú, hasta la UEFA Nations League, donde equipos europeos buscarán consolidar sus posiciones. La acción también incluye amistosos internacionales y partidos de la Concacaf Nations League.

LA ‘BLANQUIRROJA’ EN UNA MISIÓN CRUCIAL

La selección peruana, en una difícil posición en la tabla, se enfrenta a Brasil como visitante en el Estadio Mané Garrincha. Este encuentro es vital para los dirigidos por Jorge Fossati, que ocupan los últimos lugares y necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. Además, otros partidos importantes incluyen el duelo entre Colombia y Chile, dos equipos que buscan mejorar su posición en las eliminatorias.

Por su parte, Argentina busca consolidar su liderazgo al medirse con Bolivia, que viene de ganar tres partidos, así también, Paraguay se medirá frente a Venezuela y Uruguay se enfrentará a Ecuador.

Partidos destacados:

UEFA NATIONS LEAGUE: CHOQUES DECISIVOS EN EUROPA

En Europa, la UEFA Nations League ofrece enfrentamientos clave para equipos que buscan asegurar sus posiciones en la tabla. España, que enfrenta a Serbia, tendrá que superar las bajas de varios jugadores importantes. Mientras tanto, Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, buscará consolidar su liderato en su grupo ante Escocia.

Partidos de Eliminatorias 2026

- Japón vs Australia (5:35 horas / Disney+)

- Corea del Sur vs Irak (6:00 horas / Disney+)

- China vs Indonesia (7:00 horas)

- Uzbekistán vs Emiratos Árabes Unidos (9:00 horas)

- Kirguistán vs Corea del Norte (9:00 horas)

- Irán vs Qatar (11:00 horas / Disney+)

- Jordania vs Omán (11:00 horas)

- Palestina vs Kuwait (11:00 horas)

- Arabia Saudita vs Bahréin (13:00 horas / Disney+)

- Colombia vs Chile (15:30 horas / Movistar Deportes)

- Paraguay vs Venezuela (18:00 horas / Movistar Eventos)

- Uruguay vs Ecuador (18:30 horas / GOLPERU)

- Argentina vs Bolivia (19:00 horas / Movistar Eventos 2)

- Brasil vs Perú (19:45 horas / Latina TV, Movistar Deportes, Globo, SporTV)

Partidos de UEFA Nations League

- España vs Serbia (13:45 horas / Disney+)

- Escocia vs Portugal (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Suiza vs Dinamarca (13:45 horas / Disney+)

- Polonia vs Croacia (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Lituania vs Rumania (13:45 horas / Disney+)

- Irlanda del Norte vs Bulgaria (13:45 horas / Disney+)

- Kosovo vs Chipre (13:45 horas / Disney+)

- Bielorrusia vs Luxemburgo (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Liga de Naciones de Concacaf

- República Dominicana vs Antigua y Barbuda (12:30 horas / YouTube Concacaf)

- San Cristóbal y Nieves vs Islas Caimán (14:30 horas / YouTube Concacaf)

- Bermudas vs Dominica (17:30 horas / YouTube Concacaf)

- Costa Rica vs Guatemala (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Martinica vs Guadalupe (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Surinam vs Guyana (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Barbados vs Bahamas (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Belice vs Islas Turcas y Caicos (21:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos amistosos internacionales

- Hong Kong vs Camboya (7:00 horas)

- Canadá vs Panamá (18:30 horas / fuboTV)

- México vs Estados Unidos (21:30 horas / Canal 5, TUDN y ViX)

Partido de fútbol colombiano

- Jaguares de Córdoba vs Boyacá Chico (17:30 horas / Win Sports)

Partido de fútbol uruguayo

- Liverpool vs Montevideo Wanderers (12:00 horas / GolTV, Disney+, VTV+)

Hoy es un día cargado de fútbol en todas las latitudes, con partidos que definirán la suerte de varias selecciones en su camino hacia el Mundial 2026 y la Nations League. Asegúrate de no perderte la acción en vivo.