Manco tras no debutar en la Copa Perú: "He jugado Liga 1, Liga 2 y nunca me han pedido DNI"

El futbolista Reimond Manco, se pronunció tras no haber podido debutar en la Copa Perú el último fin de semana en el partido de su nuevo equipo, Real Independiente de Huacho, contra Amazon Callao, debido a que no contaba con su DNI para la inscripción previa al encuentro.

En declaraciones para el programa de YouTube "Doble Punta", el exjotita expresó su asombro tras su frustrado debut por el insólito motivo y señaló que nunca antes había pasado por una situación similar a lo largo de su carrera.

"No suelo cargar tarjetas, brevete ni DNI, todo lo tengo en el celular, no lo cargo por la inseguridad del país. He jugado Liga1 Te Apuesto, Liga 2, e incluso Copa Perú el año pasado con Ecosem Pasco y nunca me han pedido DNI, yo tengo carné de cancha, allí está el número de tu DNI, no me di por enterado, no ando pendiente de dónde está mi billetera ya que todo lo tengo en el celular", dijo.

FALTA DE COORDINACIÓN

Asimismo, Manco indicó que no hubo mayor coordinación previa al partido, pues señaló que el delegado del equipo tampoco fue claro al informar que se tenía que llevar el DNI para jugar.

"Nosotros tenemos un grupo con los muchachos del equipo, pero nadie me informó nada, tampoco el delegado. Hasta que yo llegué al estadio no sabía que el DNI era vital para jugar. Estaba en Huacho, si me enteraba antes, pedía que alguien me lo pueda alcanzar. Hubo una falta de comunicación del delegado, si es de suma importancia el documento, lo ideal es que me lo hubiesen pedido antes. Si a mí me hubiesen avisado y yo no lo lleve, esa sí era mi responsabilidad, yo no sabía nada. Se necesita el DNI para evitar suplantaciones ¿Acaso me voy a suplantar a mí mismo?", sostuvo.